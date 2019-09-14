"هانو بنزايون" تنظم معارض أدوات مدرسية بتخفيضات 35%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:
نظمت شركة هانو بنزايون معارض للأدوات المدرسية والشنط المدرسية بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وقال حمدي أحمد رئيس مجلس الإدارة لشركة هانو بنزايون لمصراوي إن المعرض بدأ قبل أسبوع ومدته 15 يومًا ويقدم تخفيضات تصل إلى 35%.
ويحقق معرض وزارة المالية مبيعات بنحو 10 آلاف جنيه يوميا ومعرض مصلحة الضرائب يبيع بقيمة 5 آلاف جنيه يوميا، بحسب رئيس الشركة.
وكانت الشركة نظمت معرضا للسلع المعمرة والسجاد والملابس بوزارة المالية استمر لمدة 20 يوما وسجلت مبيعاته نصف مليون جنيه بحسب ما قاله أحمد.
وتنظم الشركة هذه المعارض بالتعاون مع الوحدة الشاملة بمصلحة الضرائب ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية كما تدرس التوسع في تنظيم المعارض مع جهات أخرى بسلع مختلفة بحسب أحمد.
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