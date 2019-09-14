العثور على رضيعة ملقاة على شاطئ ترعة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

عثر عدد من أهالي قرية الروس خليج بحري، التابعة لمركز مطوبس، في كفر الشيخ، على رضيعة حديثة الولادة، ملفوفة بقطعة قماش، تركها مجهول بجوار ترعة النور بالقرية، معرضة لنهش الكلاب الضالة.

تلقى المقدم هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، بلاغًا من أهالي بقرية الروس خليج بحري دائرة المركز، بعثورهم على رضيعة حديثة الولادة ملفوفة بملابس وقطعة قماش، ملقاه بجوار ترعة النور بالقرية.

جرى نقل الرضيعة لمستشفى مطوبس المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليها وتبين أنها مربوطة بالحبل السري، ومر على ولادتها 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية حيالها.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بمركز مطوبس، أمرت بإيداع الرضيعة إحدى دور الرعاية، وطلبت تحريات مباحث مركز شرطة مطوبس حول الواقعة وظروفها وملابساتها.