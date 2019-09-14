العفو الدولية تدين الاعتداء على المتظاهرين بالخرطوم

قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو، خلال زيارته للسودان أمس، إن المتظاهرين تعرضوا لـ "عنف مفرط وغير مبرر واستفزازي"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وانتقد نايدو استخدام قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والقوة المفرطة لتفريق آلاف المحتجين خلال المظاهرات التي شهدتها الخرطوم أول أمس للمطالبة بالإسراع في تعيين رئيس القضاء والنائب العام.
وتأتي تصريحات نايدو بمناسبة الزيارةالأولى التي تجريها المنظمة للخرطوم منذ 13 سنة، حيث طالبت بإحقاق العدالة لقتلى الاحتجاجات التي شهدها السودان.
وأكد الأمين العام أن "منظمة العفو الدولية ستدعم الشعب السوداني في مطالبته الحكومة الجديدة بضمان حصول مساءلة كاملة وإحقاق العدالة" لعائلات القتلى.
وشكر نايدو الشعب السوداني لأنه أظهر شجاعة، ولأنه أظهرروح المثابرة وأنهم قادرون على مقاومة الظلم وانتهاك حقوق الإنسان".
وشهد السودان اعتبارا من ديسمبر الماضي تظاهرات حاشدة غير مسبوقة بدأت ضد الرئيس المخلوع، عمر البشير، وتواصلت ضد قادة المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إطاحته.
ودخل السودان في أغسطس الماضي مرحلة انتقالية نحو حكم مدني بعد توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين الحركة الاحتجاجية وقادة المجلس العسكري، كما تم تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك وأدى أعضاؤه اليمين وهم مكلفون بالإشراف على المرحلة الانتقالية التاريخية في البلاد.
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