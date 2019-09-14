كولومبيا تحتجز عضوين في عصابة المخدرات ظهرا في صورة مع غوايدو

أعلنت الخارجية الكولومبية أن اثنين من أعضاء عصابة Los Rastrojos الكولومبية ظهرا في صورة مشتركة مع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، قد تم توقيفهما في يونيو الماضي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة إن "الرجلين اللذين ظهرا في الصورة المتداولة في وسائل الإعلام، قد تم احتجازهما، وفتح بحقهما تحقيق بتهمة تهريب السلاح والانتماء إلى مجموعة إجرامية".

وأعلن مكتب المدعي العام في فنزويلا في وقت سابق بدء تحقيق في علاقات غوايدو مع كارتل المخدرات الكولومبي Los Rastrojos والسبب في ذلك هو الصور المنشورة في صحيفة El Pais الإسبانية، حيث تم حسب المدعين تصوير غوايدو مع قادة هذه العصابة.

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وأكد المدعي العام أن الصورة التقطت في فبراير الماضي، عندما ساعدت العصابة غوايدو في

عبور الحدود مع كولومبيا بطريقة غير قانونية أثناء محاولة المعارضة الفنزويلية إيصال معونات إنسانية إلى داخل البلاد من كولومبيا المجاورة.

ويرفض غوايدو الاتهامات بتورطه مع أعضاء العصابة الإجرامية، مشيرا إلى أن مئات الصور التقطت في حفل خيري في مدينة كوكوتا الحدودية وأنه كان من الصعب معرفة من طلب التقاط الصور معه.

وشدد بيان الخارجية الكولومبية على أن سلطات البلاد لم تشارك في نقل غوايدو عبر الحدود، لكنها اتخذت فور وصوله إلى أراضيها كافة الإجراءات لضمان أمنه وإقامته هناك.