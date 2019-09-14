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مقتل أفراد من الجيش الوطني الليبي في طرابلس

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قتل ثلاثة عسكريين بينهم قياديان من "الجيش الوطني الليبي"  أمس في قصف بطائرة مسيرة نفذتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا جنوب شرق طرابلس، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق أن الضربة استهدفت عربة تحكم في مدينة ترهونة، التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من طرابلس، وتمثل أحد المواقع المتحالفة مع قائد

"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر.

من جانبه، أكد "الجيش الوطني الليبي" مقتل ثلاثة من أفراده بقصف من "طيران تركي مسير"، موضحا أن القتلى هم آمر اللواء التاسع وقائد ميداني في اللواء برتبة نقيب إضافة إلى جندي أخ للنقيب.

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