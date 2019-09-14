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السيطرة على حريق في معملين لأرامكو السعودية

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أكدت وزارة الداخلية تمكن فرق الأمن الصناعي بشركة "أرامكو" من السيطرة على حريقين اندلعا في معملين تابعين للشركة استهدفتهما طائرات مسيرة صباح اليوم، حسبما ذكر موقع

روسيا اليوم.

وقال متحدث أمني بوزارة الداخلية السعودية إنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي

بشركة أرامكو في عملية السيطرة على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار".

وأضاف "تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".

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