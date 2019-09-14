بلدية موسكو تستعرض أسطول سياراتها في شوارع العاصمة

يشارك ما يزيد عن 600 سيارة، بما فيها السيارات القديمة، في عرض كبير للسيارات التابعة لبلدية موسكو الذي يقام السبت 14 سبتمبر في العاصمة الروسية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفادت مصادر روسية بأن العرض ينطلق الساعة 11.00 يوم 14سبتمبر في ساحة "ساخاروف" وسط موسكو ليعبر المحلق الدائري الأول "سادوفوي كولتسو".
وتشارك في العرض السيارات التابعة لمختلف الإدارات والخدمات في بلدية موسكو، بما في ذلك سيارات الإسعاف، ومركبات تنظيف الشوارع،وحافلات النقل العام، وسيارات الطوارئ والمطافئ، فضلا عن معروضات متحف "وسائل النقل في موسكو".
وتشارك في العرض أيضا السفن التابعة للبلدية التي تقدم في منطقة جسر القرم مسرحية محاكاة إطفاء الحريق باستخدام ماء نهر موسكو.
ويقام في أعقاب العرض بساحة ساخاروف معرض لسيارات البلدية تعرض فيه 200 سيارة تابعة لمختلف إدارات بلدية موسكو.
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