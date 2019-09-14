قادة أفارقة وحشود كبيرة في مراسم تأبين موجابي رئيس زيمبابوي الراحل

يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص، اليوم السبت، في مراسم تأبين رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي في استاد الرياضات الوطني في العاصمة هراري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة جورج تشارامبا إن 11 من الزعماء الأفارفة سيحضرون إلى الأستاد الذي يتسع لـ60 ألف شخص.

وتوفي موجابي في مستشفى في سنغافورة عن عمر 95 عاماً.

وقد تمت الإطاحة بموجابي في انقلاب عسكري عام 2017 بعد حوالي أربعة عقود قضاها في السلطة.

ويتم نقل الجثمان الآن إلى مسقط رأس موجابي في زفيمبا ويوم غد الأحد ستقام مراسم الطقوس الجنائزية التقليدية قبل الدفن.