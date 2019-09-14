عاصفة مدارية جديدة بالقرب من جزر البهاما

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية إن منخفضاً جوياً بالقرب من جزر البهاما قد تحول إلى العاصفة المدارية "هامبرتو"، التي تهدد بضرب الجزر بعد أقل من أسبوعين من تدمير إعصار دوريان للجزر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية على موقعها على الإنترنت، من أن "هامبرتو من المرجح أن يجلب رياحاً قوية ترافق العاصفة المدارية وأمطاراً غزيرة على أجزاء من شمال غربي جزر البهاما، اليوم السبت".

اقرأ أيضاً..2500 شخص في عداد المفقودين جراء إعصار "دوريان"

ويتوقع أيضاً أن تؤدي العاصفة المدارية "هامبرتو" إلى هطول أمطار غزيرة وبعض الفيضانات المفاجئة في ولايات أميركية هي فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا خلال عطلة نهاية الأسبوع.