الأمير خالد يؤكد للرئيس هادي دعم السعودية للشرعية باليمن

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التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض، الجمعة، الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيته الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار وفقا لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، وأن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، مجددا موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية لمواجهة تمرد وانقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

كما أشاد نائب وزير الدفاع بحرص الرئيس اليمني على الحوار لمعالجة القضايا وسعيه لإنجاحه.

ونقل خالد بن سلمان للرئيس اليمني تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

هادي: توافق دائم بين اليمن والمملكة لمواجهة تمدد إيران

من جانبه، أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن هناك توافقا استراتيجيا دائما بين اليمن والمملكة العربية السعودية تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن هادي قوله: “لقد جسدت المملكة العربية السعودية أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على المصير والهدف المشترك، وذلك ما تجلى في وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وتقديم التضحيات والدماء لنصرته وعزته وإعادة أمنه واستقراره عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل بقيادة رجل الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، ومن الجانب اليمني نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، ونائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية عبدالله العليمي.

المصدر: العربية.نت، أوسان سالم