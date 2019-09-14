كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: اعتقتال 188 متهما بالتورط في الانقلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت قوات الأمن التركية، أمس الجمعة، اعتقال 188 شخصا، بتهمة الارتباط المحتمل بالانقلاب، الذي وقع في يوليو 2016، حسب ما ذكرت صحيفة (حريت) المحلية.

وأمرت النيابة العامة في أنقرة بالقبض على 23 من أفراد الجيش، منهم 16 من الضباط العاملين.

وتعتقد السلطات، أن المشتبه بهم لهم صلات بجماعة رجل الدين فتح الله غولن، المنفي في الولايات المتحدة والذي تعزو أنقرة إليه تهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب.

ومن جهة أخرى، أمر مكتب المدعي العام في أضنة بالقبض على 165 شخصاً، لارتباطهم المحتمل بنفس الشبكة.

وتعتقد السلطات أن المشتبه بهم قاموا بتسهيل حصول أعضاء آخرين في التنظيم على أجوبة اختبارات لتسهيل دخولهم إلى مناصب رئيسية في الأجهزة الإدارية التركية.

ومنذ صيف عام 2016، تم فصل أكثر من 130 ألف موظف تركي، ويواجه حوالي 80 ألف شخص، بتهمة الارتباط بشبكة غولن ويوجدون حالياً رهن الاحتجاز انتظاراً للمحاكمة.

أعلن مكتب حاكم إقليم ديار بكر التركي، مقتل 4 أشخاص، وإصابة 13 آخرين إثر انفجار عبوات ناسفة في جنوب شرق تركيا، في طريق عند مرور إحدى المركبات.

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وأضاف المصدر أن الانفجار وقع في منطقة قولب بإقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد.

قالت وزارة الدفاع التركية الخميس إنه تمت السيطرة على حرائق ناجمة عن انفجار وقع في مستودع ذخيرة في الشطر الشمالي من قبرص الذي تسيطر عليه تركيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن الانفجار وقع في مستودع ذخيرة تابع لقيادة الجيش التركي قرب بلدة كيرينيا الساحلية في الساعة 1:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي (10:30 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش)، من دون وقوع إصابات كبيرة.

كانت تقارير سابقة أشارت إلى أن حريقا شب في المنطقة وقد يكون تسبب في الانفجار. وأفادت الوزارة التركية أن محققين بدأوا العمل لمعرفة السبب

وقال كودريت أوزيرساي، وزير خارجية الدولة القبرصية التركية الانفصالية على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن بعض الأشخاص أصيبوا نتيجة تهشم زجاج نوافذهم، وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة الواقعة على بعدة ستة كيلومترات شرقي كيرينيا.

وذكرت وسائل إعلام قبرصية تركية أن بعض السياح المقيمين في فندق "أكابولكو" القريب تلقوا العلاج من إصابات طفيفة.