كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديفيد كاميرون: "آسف" للانقسامات بشأن البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، الذي دعا إلى استفتاء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم رأى تصويت الجمهور على مغادرة الاتحاد الأوروبي، إنه يأسف للانقسامات التي تسببت فيها.

قال كاميرون في مقابلة نشرت اليوم السبت إنه يفكر في عواقب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كل يوم" ويخشى "بشكل يائس" بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

وأضاف "أشعر بالأسف العميق للنتيجة وأقبل فشل منهجي.. ساهمت القرارات التي اتخذتها في هذا الفشل. لقد فشلت".

واعترف بأن الكثير من الناس يلومونه على انقسامات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تعمقت منذ الاستفتاء وانهم لن يغفروا له، لكنه دافع عن قراره بالدعوة للتصويت.

وكان قد تحدث إلى صحيفة التايمز للترويج لمذكراته التي ستنشر قريبًا. وقد استقال كاميرون، الذي دعم البقاء في الاتحاد الأوروبي، في صباح اليوم التالي لاستفتاء عام 2016. لقد ظل بعيدا عن السياسة الانتخابية منذ ذلك الحين وبقي بعيدا عن الأنظار العامة.

تصارع خليفتاه – رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون - مع قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولم يتمكنوا حتى الآن من الفوز بدعم برلماني لخطة خروج متفق عليها مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

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يواجه جونسون موعدًا نهائيًا في 31 أكتوبر لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وقد أمره البرلمان بالسعي للحصول على تمديد، وهو ما يقول إنه لن يفعله رغم المخاوف من أن المغادرة بدون صفقة قد تسبب مشاكل اقتصادية حادة ونقص محتمل في الغذاء والدواء. سيلتقي جونسون بالقادة الأوروبيين يوم الاثنين للبحث عن حل وسط.

هاجم كاميرون البالغ من العمر 52 عامًا الحليفين السابقين جونسون ومايكل جوف، اللذين ساعدا في قيادة حملة "المغادرة".

يقول كاميرون إنهم "تركوا الحقيقة في الداخل" خلال الحملة، مشيرين إلى عدة أمور من بينها الادعاء بأن بريطانيا يمكن أن توفر 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا تم إرسالها إلى الاتحاد الأوروبي ويمكنها استخدام هذه الأموال لتحسين الخدمة الصحية الوطنية.

وقال إن الاستفتاء تحول إلى "دراما نفسية" لحزب المحافظين وأنه "مكتئب للغاية" بسبب ترك منصبه كرئيس للوزراء.

