كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشطاء ليبيون يعلقون على تصريحات "مفتي الإرهاب" الإخواني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت "الحركة الوطنية الشعبية الليبية"، أمس الجمعة، في بيان لها عن استغرابها لتصريحات المفتي المعزول، الصادق الغرياني، والتي هاجم فيها أهالي ترهونة، وشملت تحريضاً واضحاً على العنف والكراهية والاقتتال والحرب الأهلية بغطاء ديني، من خلال وصفه لقبائل المدينة بأنهم مرتزقة، ودعوته للميليشيات المنضوية تحت حكومة الوفاق للهجوم على مدينة ترهونة واقتحامها والتنكيل بأهلها.

ووصف بيان "الحركة الوطنية الشعبية الليبية" الغرياني بـ"مفتي الإرهاب"، معتبرة هذه التصريحات "خروجاً عن الإسلام والمبادئ والقيم والإنسانية وتحريضاً على العنف والكراهية ودعوة للقتل وتأجيج الحرب الأهلية بين الليبيين"، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة إفريقيا" الإخبارية أمس الجمعة.

وأشار الناطق باسم الحركة، ناصر سعيد، إلى أن تصريحات الصادق الغرياني تمثل جريمة جنائية وفقا للقانون الجنائي الليبي، وانتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتشكل جريمة حرب وفقاً لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي، مطالباً السلطات القضائية الليبية ومحكمة الجنايات الدولية بضرورة التحرك لملاحقة الصادق الغرياني وتقديمه للعدالة.

كما أبدت الحركة استغرابها، من التزام المبعوث الأممي، غسان سلامة، الصمت تجاه مثل هذه التصريحات المهددة للسلم والأمن فى ليبيا، بحسب البيان ، مؤكدة أن "ترهونة مدينة مجاهدة، يواجه أبناؤها الإرهاب، ويقاتلون مع أبناء القبائل الليبية ضمن القوات المسلحة العربية الليبية لتطهير ليبيا من الإرهاب وتهيئة الظروف لبناء دولة آمنة مستقلة".

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أكدت الجامعة العربية، أن حل النزاع في ليبيا يجب أن يقوم على وقف كامل لإطلاق النار حول طرابلس لإنهاء المعارك التي بدأت في 4 أبريل الماضي، بعد هجوم المشير خليفة حفتر، على العاصمة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

واجتمع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الإثنين، مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق بطرابلس محمد سيالة، لبحث الوضع السياسي والأمن في ليبيا ودور المنظمة في حل الازمة، بحسب بيان للمؤسسة.

وحث أبو الغيط الليبين على "البحث عن حل سياسي شامل للوضع في البلاد برد فعل فوري على النشاط العسكري والتوصل لوقف إطلاق نار دائم حول العاصمة طرابلس، يضمن وقف المعارك، التي أتمت شهرها الخامس".

وحث الأمين العام على استئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، التي يقودها مبعوث المنظمة غسان سلامة.



