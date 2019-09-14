العثماني: تأسيس مؤسسة عبد الكريم الخطيب يوم استثنائي انتظرناه منذ 2008

اعتبر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، أن الرسالة الملكية التي وجهها الملك مساء اليوم، في تأسيس مؤسسة عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات، هي تشريف للجمع العام التأسيسي.

وقال العثماني، “أتوجه لجلالة الملك، أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة الخطيب وعن مناضلي ومناضلات الحزب، بجميل الشكر والعرفان والاعتزاز بالالتفاتة المولوية الكريمة”.

وأضاف، “إنه يوم تاريخي واستثنائي ظللنا نتحينه وننتظره منذ سنوات، والفكرة كانت منذ الأيام الأولى لرحيل المجاهد سنة 2008”.

ويرى العثماني، أنه “مع توالي الأحداث وفي خضم التحولات والاستحقاقات التي عرفتها بلادنا خلال العقد الأخير، لم يتيسر إخراج المؤسسة للوجود، ليشهد هذا اليوم الولادة العملية لهذه المؤسسة”.

وقال أيضا، “عشنا مع الخطيب فترة قصيرة بالمقارنة مع مقاومين كبار عاشوا معه عشرات السنين، إنه يستحق كل تكريم والاعتزاز به في كل حين، واحسن وسيلة لتخليد ذكره والاعتراف بجهده، هي انشاء مركز دراسات يمحص الأفكار ويقوم بالتقييم ويحقق الابداع والإنتاج المستمرين في الزمان”.