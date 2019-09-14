غياب ميسي يؤثر سلبيا على برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن غياب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن مباريات فريقه برشلونة الإسباني، له تأثير سلبي كبير على الفريق.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لم يحقق سوى فوز وحيد خلال آخر 7 مباريات خاضها بدون "البرغوث"، 4 منها كانت بالموسم الماضي و3 مواجهات هذا الموسم.

ففي الموسم الماضي، سقط البارسا أمام ليفانتي (1-2) وإشبيلية (0-2) في كأس إسبانيا، وضد سيلتا فيغو (0-2) في الدوري الإسباني، بينما تعادل مع هويسكا سلبيًا في الليغا.

وخلال مطلع الموسم الحالي، سقط برشلونة في الليغا أمام أتلتيك بيلباو (0-1) بالجولة الأولى، كما تعادل في الثالثة مع أوساسونا (2-2).

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وجاء الفوز الوحيد للبارسا على ريال بيتيس في الجولة الثانية هذا الموسم بنتيجة (5-2).

وبشكل عام منذ تصعيد ميسي إلى الفريق الأول في برشلونة، فإنه غاب عن 194 مباراة بجميع البطولات، منها 69 لقاء للإصابة، بينما لم يشارك في باقي المواجهات بقرار من المدير الفني.

يذكر أن برشلونة يستعد اليوم لمواجهة فالنسيا بدون ميسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليغا.