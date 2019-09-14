تقارير: الأزمات تتراكم على زيدان!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الأزمات تتراكم على مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، خلال الموسم الكروي الجاري.

ويستعد الميرنغي لمواجهة ليفانتي، اليوم، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مباراة اليوم في غاية الأهمية لريال مدريد، لأنها تأتي في وقت يتراجع فيه مستوى الميرنغي.

كما أن مباراة اليوم تأتي خلال شهر أيلول/سبتمبر الصعب، الذي سيلعب خلاله الملكي أمام باريس سان جيرمان وإشبيلية وأتلتيكو مدريد.

وأصبح لدى الجمهور الكثير من الشكوك حول قدرة زيدان واللاعبين على تحقيق إنجازات في الموسم الحالي، بسبب البداية المهتزة في الليغا.

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وأشارت إلى أن الإصابات جاءت لتعقد مهمة زيدان، لا سيما على مستوى وسط الملعب، حيث إن المدرب الفرنسي بات لديه كاسيميرو وتوني كروس فقط للاعتماد عليهما، عقب إصابة لوكا مودريتش وفيدي فالفيردي واحتمال غيابهما أيضًا عن موقعة سان جيرمان، بدوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل.

ولن تكون في قائمة زيدان أسماء مثل إيسكو وماركو أسينسيو وبيل، حيث يغيبون اليوم للإصابة والإيقاف، بالإضافة إلى أن الثلاثي البرازيلي (كاسيميرو وميليتاو وفينيسيوس) لم يتدرب مع الفريق سوى مرة واحدة عقب العودة من معسكر راقصي السامبا.

وفي ظل تراكم الأخبار السيئة في مدريد، تتعلق آمال الميرنجي بإيدين هازارد، ولكن الأخير عائد من الإصابة، ولم يتبين حتى الآن مدى قدرته على المشاركة أساسيًا.

وسيكون لدى زيدان أيضًا خاميس رودريغيز الذي يعد أقرب اللاعبين للمشاركة أساسيًا، ورغم أنه عائد من إصابة، ولكن ليس أمام المدرب الفرنسي حلول أخرى سوى الدفع به من البداية.