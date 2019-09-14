السعودية: استهداف منشأتين نفطيتين لـ"أرامكو" بطائرات مسيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريقان في منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، وذلك من جراء استهدافهما في هجوم بطائرات مسيرة، وتشير تقديرات أولية إلى الحوثيين كمنفذين للهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قوله إنه "عند الساعة الرابعة (01:00 ت غ) من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو بإخماد حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار" مشيرةً إلى "السيطرة على الحريقين والحدّ من انتشارهما".

وأضاف المتحدث أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الهجوم الذي وقع في شرقي السعودية إلا أنه لم يحدّد مصدر الطائرات المسيّرة.

يذكر أن هجوما مماثلا، تبناه الحوثيون في اليمن، قد تسبب، الشهر الماضي، بحريق في منشأة للغاز تابعة لشركة "أرامكو" في حقل الشيبة جنوب شرقي السعودية.

وفي الأشهر الأخيرة، أطلق الحوثيون صواريخ عبر الحدود، وشنّوا هجمات بواسطة طائرات مسيّرة مستهدفين قواعد جوية سعودية ومنشآت أخرى، مؤكدين أن ذلك ردّ على غارات التحالف العسكري بقيادة السعودية على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

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ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم السبت، إلا أن قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين قالت إن المتحدث باسم الجيش سيدلي ببيان "بشأن إحدى العمليات الكبرى للطيران المسيّر في العمق السعودي خلال الساعات المقبلة".

وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر اشتعال النيران في معمل شركة أرامكو السعودية بمنطقة البقيق في السعودية.

وتظهر في مقاطع الفيديو اشتعال النيران في مناطق بالمعمل.

ورغم تأكيد وزارة الداخلية الهجوم بطائرات مسيرة، علّق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على مقاطع الفيديو وما أثير من تكهنات حول هذه التقارير، قائلا في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "حسابات مغرضه وكذب وإشاعات... الحمد لله آمن وآمان ... البقيق بخير".