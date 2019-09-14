شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حملة فحص وصيانة للشاحنات الكبيرة بمدينة المكلا والان مع التفاصيل
أعلنت إدارة المرور بأمن وشرطة ساحل حضرموت، عن استعداداها لتنفيذ حملة فحص وصيانة للشاحنات الكبيرة بمدينة المكلا.
وجاءت هذه الحملة بتوجيهات المدير العام للأمن والشرطة العميد منير كرامة التميمي، وذلك بعد تزايد حوادث الشاحنات في الخطوط الطويلة، المؤدية من وإلى المكلا ومناطق حضرموت.
وقال مدير إدارة شرطة السير بأمن ساحل حضرموت العقيد معمر المشجري ان الحملة تهدف إلى حماية سائقي الشاحنات من الحوادث المرورية التي تزايدت في الخطوط الطويلة نتيجة الإهمال وعدم قيام السائقين بعمل الفحوصات والصيانة الدورية.
ولفت المشجري إلى أن إدارة المرور اتفقت مع بعض مكاتب النقل في منطقتي فلك والميناء، من أجل عمل فحص للشاحنات من الأضواء الأمامية وسفتي السيارة والعواكس الجانبية والكفرات والفرامل، وغيرها من الأشياء المهمة التي إن تم إهمالها ستؤدي إلى حوادث لا يحمد عقباها.
ودعا المشجري هيئة النقل بحضرموت وجميع سائقي الشاحنات والمكاتب الخاصة بتنظيم عمل الشاحنات، بالتعاون مع رجال المرور خلال الحملات المكثفة حفاظاً على أرواح السائقين أنفسهم وشاحناتهم وعابري الطريق.
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