شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجنوبية تستهدف تعزيزات للإصلاح في المحفد بأبين والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية، ان القوات الجنوبية، إستهدفت ليل الجمعة، تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الإصلاح، قادمة من محافظة شبوة بإتجاه محافظة أبين .

وأضافت المصادر، أن القوات الجنوبية نصبت كمين مسلح لتلك التعزيزات في الطريق العام لمديرية المحفد، شرق أبين، وتمكنت من إستهدافها قبل أن تندلع مواجهات عنيفة بين الجانبين .. مؤكدة أن الإشتباكات إندلعت بالأسلحة المتوسطة والرشاشات قرب نقطة صندوق قبل أن تفر ميليشيا الإصلاح باتجاه طريق فرعي من الخط العام يؤدي الى وادي الكفاه.

وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع قيام ميليشيا الإصلاح بإرسال قوات عسكرية من شبوة بإتجاه أبين، على الرغم من إستمرار حوار جدة الذي دعت له السعودية بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الجنوبي لإنهاء المشكلات العالقة بين الجانبين .

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وخيم التوتر على محافظة أبين، بعد إرسال هذه التعزيزات التي قابلها المجلس الانتقالي الجنوبي بإرسال قوات عسكرية موالية له، من عدن إلى أبين، في تصعيد جديد بعد أسابيع من توقف المعارك بين الطرفين.

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي ان عناصر القاعدة سهلت لقوات اخوانية التقدم صوب شقرة وتعزيز قواتها هناك .

وأضاف في تغريدة له بتويتر، "‏استهدف تنظيم القاعدة فجر اليوم قيادة المقاومة الجنوبية في المحفد أبين على خلفية إستحداث المقاومة مواقع لمنع مرور تعزيزات للقوات الموالية لحزب الإصلاح والشرعية".

واضاف : "بعد نجاح القاعدة من إخلاء مواقع المقاومة الجنوبية بساعات قليلة مرت تلك التعزيزات إلى مدينة شقرة بسلام!".