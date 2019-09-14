شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي عراقي : قطر تهاجم الإمارات لانها ساعدت السعودية على تدمير مشروع إيران باليمن والان مع التفاصيل

أكد سياسي عراقي أن هجوم قطر التي وصفها بـ"إمارة الظلام" على رموز الإمارات ليس بجديد، بل يزيد كلما ضاقت الدائرة على الإخوان، وسببه أن الإمارات ساعدت السعودية في تدمير مشروع إيران باليمن .

وقال عماد الدين الجبوري في سلسلة تغريدات له بتويتر،، "هجوم إمارة الظلام ( قطر ) على رموز الإمارات ولاسيما محمد بن زايد ليس جديدا. كلما ضاقت الدائرة على الإخوان زاد نباح الجزيرة، والموقف راسخ لا يتزحزح" .

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واضاف "اردوغان تركيا خامنئي ايران الحمدين قطر والجزيرة وإعلاميا المرتزقة وحسن نصرالله لبنان كل هؤلاء يهاجمون الامارات لانها مع السعودية دمرت مشروع الاخونجية القذر في اليمن ومشروع ايران والحوثي من جهه اخرى" .. متوجهاً بالشكر للإمارات بالنيابة عن جميع العرب الشرفاء .

وفي تغريدة سابقة، قال الجبوري، "قلبوا التاريخ في كل من يقدح في السعودية، ستجدون السعودية أصدق دولة وقفت وناصرت بلاده في كل أزماتها و كوارثها" .. مؤكداً أن هذا يدل على أن السعودية تُعطي لله وتساعد لوجه الله ولاترجوا من أحد جزاء ولا شكور .

ويواصل إعلام قطر إستهداف ولي عهد أبوظبي، الشيخ، محمد بن زايد، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية عداء الأخيرة لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي ترعاه الدوحة وتوفر له الدعم المالي واللوجستي لإثارة الفوضى في البلدان العربية .