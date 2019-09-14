الان تتابع مقتل 3 قياديين حوثيين بغارات ومواجهات شرقي صنعاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:
قتل 3 من قيادات ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بغارة لطيران التحالف العربي ومواجهات مع الجيش اليمني في جبهة حريب نهم شرق صنعاء.
وقال مصدر عسكري، إن كلاً من حمزة الكبسي، وجبران الشامي، وأبو حسين الأغربي، قتلوا مع 7 آخرين في مواجهات وغارات لطيران التحالف، وفقاً لما ذكره موقع “نيوز يمن” أمس الجمعة.
وأكد المصدر وصول جثامين القتلى إلى صنعاء مع عدد من الجرحى أمس الجمعة.
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