الداخلية السعودية تؤكد السيطرة على حريقين في معملين لشركة أرامكو

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية السعودية السيطرة على حريقين إندلعا في معملين تابعين لشركة أرامكو النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص .



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ونقلت وكالة واس السعودية عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اليوم السبت، "إنه عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص".

وأضاف المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

ولم يكشف المتحدث الأمني أي تفاصيل أخرى عن ملابسات الحادث .