"الخليج": بتضحيات الشهداء تسمو الإمارات وينعم شعبها العزيز بالرفعة

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "بتضحيات الشهداء تسمو الإمارات وينعم شعبها العزيز بالرفعة، والكرامة، والسلام. نستحضر هذا العزاء، بعدما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ستة شهداء من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات، لتلتحق هذه الكوكبة من الرجال البررة بمن سبقوهم إلى سجل الخالدين من أبناء الإمارات الذين ضحوا بدمائهم دفاعاً عن الحق، والواجب، ونالوا شرف الشهادة".

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وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "في كل ميادين الشرف، سطّر جنود الإمارات أروع الملاحم، وقدموا للوطن أسمى ما يمكن أن يقدمه المرء من تضحية، فبذلوا أرواحهم الطاهرة، ودماءهم الزكية، فداءً لما آمنوا به، واؤتمنوا عليه. وبما أنهم رسل سلام، ودعاة محبة، ومناصرون لقيم العروبة والإسلام الحنيف، يلقون من القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي الأبي والعرب الخلّص كل التعظيم، والتشريف".

ومضت ":الشهداء أكرم منا جميعاً، وبهم نفخر، ونعتز، لأنهم لقوا ربهم أبطالاً من أجل وطن أرادوه أن يظل شامخاً، عزيزاً. ولا تنسى الإمارات مآثر أبنائها البواسل، وتخليداً لذكراهم أقامت القيادة الرشيدة واحة الكرامة في أبوظبي، معلَماً وطنياً، وصرحاً شامخاً، وعنواناً للوفاء، وقصة تروي بطولات مشرّفة، ومجداً لا يغيب، عملاً بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «سنظل نحيي ونخلّد ذكرى شهدائنا في ساحات العز والكرامة، ونحتفي ببطولاتهم، وسيرتهم، وقيمهم، فهم فخر الإمارات، ومصدر إلهام لكل الأجيال يستقون منهم قيم العطاء والفداء وحب الوطن والانتماء إلى أرضه الطيبة».

وقالت "وعلى العهد ستبقى الإمارات، أرضاً طيّبة، ومنصة متقدمة للفعل، والابتكار، وستكسب مع الزمن مزيداً من الرفعة. وبفعل التضحيات الجسام، ها هي الإمارات تجترح في كل يوم إنجازاً يبهر العالم، فبعد أحد عشر يوماً ستنطلق راية الوطن إلى الفضاء مع هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي. ومثلما ستكون المناسبة مفخرة إماراتية، ستكون مناسبة أيضاً لاستحضار من مهّد لهذا الإنجاز في مختلف المجالات، والميادين. وفي مقدمة من سيتم استحضارهم شهداء هذا الوطن، وقيادته الحكيمة التي جعلت من الإمارات قطباً فاعلاً، وقوة خير، ومعرفة، وفرصة عربية لاكتشاف طاقات أمّة بأسرها".

واختتمت رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وحمى هذا الوطن المعطاء، وزاده رفعة، وازدهاراً، بحكمة قيادته الواثقة، وشعبه الوفي الخلّاق.