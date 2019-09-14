يكفي لتدمير مدن بأكملها.. روسيا تصنع سلاح الموت «المجنح» ولا يمكن اعتراضه

الموجز

صنعت روسيا صاروخًا نوويًا جديدًا مرعبًا وقويًا بما يكفي لتدمير مدن بأكملها، ويمكنه التحليق لمسافات شاسعة ولا يمكن إيقافه.

آلة القتل الوحشية

جاء ذلك خلال تقارير غربية كشفت، أن هذا ليس فقط فحسب، بل لقد تم تصميم "آلة القتل الوحشية" هذه لتكون قادرة للتحليق لأيام بحثا عن نقاط الضعف في دفاعات الدول الغربية، قبل أن تمطر الموت والدمار على أهدافها.

"ملجأ يوم القيامة".

ووفقا لعملاء المخابرات الأميركية فإن هذا السلاح الفتاك الفائق سيتم تشغيله في غضون 6 سنوات، وهو ما من شأنه أن يوفر الوقت الكافي للبدء في بناء "ملجأ يوم القيامة".

وقد ألقى بعض الخبراء باللوم على الصاروخ في انفجار حديث وتسرب إشعاعي في مرفق اختبار، قتل خلاله ما لا يقل عن 5 علماء وفنيين، على الرغم من أن السبب الحقيقي لهذه الكارثة محل جدل.

ويطلق على الصاروخ الروسي المرعب اسم "بوريفيستنيك"، وهو عبارة عن صاروخ كروز مجنح، بحسب ما ذكرت صحيفة ميترو البريطانية.

وعادة ما تحلق هذه الأسلحة لمسافة تصل إلى 1610 كيلومترات، لكن بوريفيستنيك يعمل بالطاقة النووية، لذا يمكنه التحليق لمسافات طويلة قبل إطلاق العنان لرؤوس حربية نووية مدمرة.

فائق السرعة

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن كشف، في مارس الماضي، النقاب عن العديد من الأسلحة فائق السرعة، وكذلك عن الصاروخ بوريفيستنيك، مشيرا إلى أن هذا الصاروخ يعمل بالطاقة النووية ومداه غير محدود.

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وقال خبير الأسلحة النووية في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، في مونتيري، جيفري لويس لشبكة CNBC الإخبارية "إن روسيا ملتزمة باستثمار هائل، في أنظمة جديدة من هذا القبيل، لهزيمة الدفاعات الصاروخية الأميركية"، مضيفا أن العالم يتجه نحو سباق تسلح.

مليارات الدولارات

وأوضح لويس أن الجيوش الأميركية والروسية تنفق مليارات الدولارات على تطوير أسلحة نووية جديدة، تستهدف بعضها بعضا.

وكانت روسيا كشفت الشهر الماضي عن القوة المدمرة لصاروخ كروز مجنح مختلف قادر على حمل رؤوس حربية نووية، حيث أجرت السفينة الحربية "فيشني فولوتشيوك"، التي تحمل صواريخ حربية موجهة، التابعة لأسطول البحر الأسود، اختبارا لإطلاق صاروخ كاليبر الجديد، عالي الدقة.

استخدامه

ويظهر شريط فيديو لتجربة إطلاق "كاليبر" الصاروخ وهو ينفجر في الهواء، ثم يضرب هدفا يشبه سفينة فيحولها إلى حطام وأشلاء.

وتشير اللقطات إلى أنه تم تطوير الصاروخ كاليبر، الذي يتجاوز مداه 1930 كيلومترا، ليتم استخدامه في النزاعات مع القوات البحرية الأخرى.

ومع ذلك، فإذا كانت هذه الصواريخ مسلحة برؤوس حربية نووية، فإنها تستطيع أن تمحو، بسهولة، مدن عدة من مسافة بعيدة، بالنظر إلى مداها البعيد.

تجربة الصاروخ

وفي بيان، قالت وزارة الدفاع الروسية أنه وفقا للمناورات البحرية المخططة لأسطول البحر الأسود، فقد أطلقت سفينة حربية من طراز "فيشني فولوتشيوك" لأول مرة صواريخ كاليبر عالية الدقة على هدف في البحر الأسود، وتمكن الصاروخ من إصابة هدفه بنجاح (نموذج لسفينة معادية) على بعد حوالي 65 كيلومترا".