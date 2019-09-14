رأى الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "إنقطاع ​الجيش​ من التموين الغذائي هو إستهدافٌ غير مباشر من "​حزب الله​"، فلم يحدث في التاريخ أن إنقطع تموينه. إنها محاولة لإرباك قائد الجيش، عبر أدوات ​إيران​ في ​لبنان​ أي "​التيار الوطني الحر​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي:إنقطاع الجيش من التموين الغذائي إستهدافٌ غير مباشر من "حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.