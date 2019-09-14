عبدالله: دور الدولة في الأمن والصحة والتربية لا يجب التخلي عنه

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ إلى انه "بما أن الحديث عن ​الخصخصة​ لقطاعات ​الدولة​ بدأ يكثر، المنتج منها او المتعثر بفعل نظامنا الطائفي الزبائني، يجب التنبه، إلى أن دور الدولة في ​الأمن​ و​الصحة​ والتربية والنقل والموارد الطبيعية والخدمات الاجتماعية وغيرها، لا يجب التخلي عنه، مهما كانت وصفات مؤسسات النقد الدولية محفزة لشهية البعض".

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