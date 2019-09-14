عبود: يمكن زيادة واردات الدولة عبر صناعة التبغ والتنباك وفتح باب التنافس

اشار الوزير السابق ​فادي عبود​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أنه "اذا خصصنا صناعة ​التبغ​ والتنباك وفتحنا باب التنافس على مصراعيه وسمحنا لكل من يريد ان يصنع ان يصنع في ​لبنان​ ويدفع ​الضرائب​ كاملة كما هو الوضع في اغلبية دول العالم التي تعتمد على ​الاقتصاد​ الر والتنافسي ممكن زيادة واردات ​الدولة​".

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