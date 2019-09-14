جنرال أميركي: لن نرسل قوات إضافية إلى سوريا من أجل الدوريات مع تركيا

أكد قائد ​القيادة​ المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي ان "​الجيش​ الأميركي لن يزيد عدد قواته في ​سوريا​ لتنفيذ دوريات مشتركة مع ​تركيا​"، لافتا إلى ان "هدفه النهائي هو خفض عدد تلك ​القوات​".

وخلال زيارة إلى ​بغداد​ أوضح انه "لن نعزز تواجدنا على الأرض من أجل تنفيذ تلك الدوريات، لكنه أقر باحتمال تغير عدد الجنود في سوريا في إطار عمليات مناوبة للقوات". وقال: "سنقوم بدوريات مع الأتراك وسنفعل ذلك في إطار العدد الحالي مع السعي نحو أي فرص لتقليل العدد بمرور الوقت".

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