خارجية كولومبيا تؤكد توقيف عضوين بعصابة مخدرات ظهرا مع غوايدو بحزيران

أعلنت الخارجية الكولومبية أن "اثنين من أعضاء عصابة Los Rastrojos الكولومبية ظهرا في صورة مشتركة مع زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​، قد تم توقيفهما في تموز الماضي".

ولفتت الوزارة في بيان لها الى إن "الرجلين اللذين ظهرا في الصورة المتداولة في وسائل الإعلام، قد تم احتجازهما، وفتح بحقهما تحقيق بتهمة تهريب ​السلاح​ والانتماء إلى مجموعة إجرامية".

وأعلن مكتب المدعي العام في ​فنزويلا​ في وقت سابق بدء تحقيق في علاقات غوايدو مع كارتل ​المخدرات​ الكولومبي Los Rastrojos الفتيان والسبب في ذلك هو الصور المنشورة في صحيفة El Pais الإسبانية، حيث تم حسب المدعين تصوير غوايدو مع قادة هذه العصابة.

وأكد المدعي العام أن الصورة التقطت في شباط الماضي، عندما ساعدت العصابة غوايدو في عبور الحدود مع ​كولومبيا​ بطريقة غير قانونية أثناء محاولة المعارضة الفنزويلية إيصال معونات إنسانية إلى داخل البلاد من كولومبيا المجاورة.