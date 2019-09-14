دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters متحدث: جثمان رئيس زيمبابوي الراحل موجابي سيدفن خلال "نحو 30 يوما"

هاراري (رويترز) - قال ليو موجابي المتحدث باسم عائلة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي يوم الجمعة إن جثمان موجابي سيدفن في نصب الأبطال الوطنيين في العاصمة هاراري خلال "نحو 30 يوما" بعدما ذكر في وقت سابق أنه سيدفن يوم الأحد.

وقال ليو موجابي "الحكومة وكبار المسؤولين توجهوا إلى نصب الأبطال وتفقدوا المكان حيث سيدفن جثمان الرئيس موجابي وهذا المكان سوف يستغرق نحو 30 يوما حتى يكتمل".

كان موجابي، الذي حكم زيمبابوي 37 عاما حتى أطاح به الجيش في نوفمبر تشرين الثاني 2017، قد توفي بمستشفى في سنغافورة قبل نحو أسبوع عن 95 عاما.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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