متحدث: جثمان رئيس زيمبابوي الراحل موجابي سيدفن خلال "نحو 30 يوما"

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هاراري (رويترز) - قال ليو موجابي المتحدث باسم عائلة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي يوم الجمعة إن جثمان موجابي سيدفن في نصب الأبطال الوطنيين في العاصمة هاراري خلال "نحو 30 يوما" بعدما ذكر في وقت سابق أنه سيدفن يوم الأحد.
وقال ليو موجابي "الحكومة وكبار المسؤولين توجهوا إلى نصب الأبطال وتفقدوا المكان حيث سيدفن جثمان الرئيس موجابي وهذا المكان سوف يستغرق نحو 30 يوما حتى يكتمل".
كان موجابي، الذي حكم زيمبابوي 37 عاما حتى أطاح به الجيش في نوفمبر تشرين الثاني 2017، قد توفي بمستشفى في سنغافورة قبل نحو أسبوع عن 95 عاما.
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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شاهد: نشطاء المناخ يحتجون خلال افتتاح المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت
تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الخميس 12 سبتمبر - أيلول بدعم قطاع صناعة السيارات الألمانية الذي يشهد "ثورة"، لكنها رأت أن على الشركات المنتجة مواجهة "التحدي" المناخي واستعادة ثقة المستهلكين التي تزعزعت جراء فضيحة "ديزل غايت" . وافتتحت ميركل المستشارة معرض فرانكفورت الدولي للسيارات IAA رسميا، مستغلة المناسبة لتوجيه رسائل لهذا القطاع الأساسي في ألمانيا. وقالت ميركل "اعتقد أنه سيكون من الخطأ أن نظن أنه في وسعنا اقتراح برامج مساعدة تقدمها الدولة تتماشى مع ابتكارات السنوات العشر المقبلة" في مجال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأضافت أيضا "لا نعلم كيف تسير الثورات" وأثناء الافتتاح تظاهر عشرات الأشخاص قرب المعرض للمطالبة "بحماية المناخ بدلا من حماية السيارات رباعية الدفع" ومن المتوقع أن ينظم المحتجون تظاهرة أكبر يوم السبت. ويواجه قطاع صناعة السيارات في ألمانيا انتقادات لأنه عاجز عن خفض انبعاثات الكربون . وقالت ميركل " تقع على عاتق قطاع إنتاج السيارات مهمة ضخمة ألا وهي "خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة أربعين بالمئة بحلول عام 2030 " وأضافت أيضا متوجهة بحديثها إلى مصنعي السيارات، أن "بلوغ هذا الهدف مهمة هائلة لنا ولكم"، خصوصا أن "ثقة المستهلكين" قد انهارت بسبب الأفعال "غير المقبولة" بالتلاعب بمحركات الديزل التي استخدمها مصنعون. وتابعت ميركل "لذا من المهم والمنصف أن يثُبت القطاع الآن بأنه موضع ثقة". ودعت المستشارة أيضا إلى التنويع في مجال التطوير، وخاصة تطوير المحركات الكهربائية، موضحة أن هذه الخطة لها "ثمن" للمزيد على يورونيوز: نشطاء فرنسيون يواجهون محاكمة بتهمة سرقة صور للرئيس الفرنسي بريطانيا قد تجعل مشاركتها "صفر" في الاحتباس الحراري خلال 30 عاماً
Euronews (Ar)
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شاهد: نتنياهو يلتقي بوتين في سوتشي على البحر الأسود قبل 5 أيام من انتخابات الكنيست
وصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى روسيا الخميس حيث يجري محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في سوتشي على البحر الاسود، قبل أقل من أسبوع من الانتخابات التشريعية الاسرائيلية. وصرح نتانياهو للصحافيين قبل مغادرته الى سوتشي "انها زيارة بالغة الاهمية". وهذه الزيارة هي الثالثة التي يقوم بها لروسيا منذ بداية العام. ويسعى نتانياهو الى اجتذاب اصوات القاعدة الانتخابية الناطقة بالروسية في مواجهة أحد منافسيه افيغدور ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا القومي. وافشل ليبرمان المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي اثر انتخابات نيسان/ابريل الفائت، ما اجبر نتانياهو على الدعوة الى انتخابات جديدة في 17 ايلول/سبتمبر. وكما في حملته السابقة، ركز نتانياهو على علاقاته المميزة بالقادة الكبار وبينهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب وبوتين. وصرح نتانياهو في مقابلة مع موقع "آر بي كاي" الاخباري الروسي أن "العلاقات بين روسيا واسرائيل هي اليوم في افضل احوالها". وقبل لقائه بوتين، اجتمع نتانياهو الذي يتولى ايضا حقيبة الدفاع بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. ولمح نتانياهو الاحد الى أنه سيبحث ايضا في روسيا الانشطة الايرانية في سوريا. وشن الجيش الاسرائيلي في الاعوام الاخيرة مئات الضربات على اهداف ايرانية ولحزب الله اللبناني في سوريا. لكنه تفادى أي مواجهة مع القوات الروسية التي تدخلت في سوريا منذ 2015 دعما للرئيس بشار الاسد. للمزيد على يورونيوز: مرشح الرئاسة التونسية الموقوف نبيل القروي يبدأ إضراباً عن الطعام محكمة فرنسية تدين ابنة ملك السعودية وتحكم عليها بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ شاهد: سعوديات يتحدين التقاليد والعادات بالتجول دون حجاب و العباءة السوداء
Euronews (Ar)
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شاهد: تربية النحل علاج للاضطرابات الذهنية والنفسية
بدأ خبراء أمريكيون في نيوهامشير بدراسة تربية النحل كممارسة لدى بعض المنشآت في البلاد، لمعرفة إذا كانت لها انعكاسات إيجابية على قدماء المحاربين الذين يعانون من اضطرابات ذهنية مثل الاكتئاب والاضطراب الناجم عن الضغط النفسي لما بعد الصدمة. ومن بين أولئك الذين قاوموا مثل تلك الاضطرابات فينسي اليتالو، الذي قضى 40 سنة في الخدمة العسكرية بما فيها دورتين في العراق. ويقول فينسي عن تلك الممارسة إنها ساعدته في ان ينسى الآلام التي كان يعاني منها ولا يفكر إلا في النحل. ولا توجد في الوقت الراهن سوى بيانات كمية قليلة تدعم راي البياطرة، والقائل بأن تربية النحل تساعد المقبلين عليها على التركيز والاسترخاء وتقديم إنتاجية أكثر، أما النتائج الكيفية فتتحدث عن نفسها، إذ يقول فينسي إن تربية النحل علاج بالنسبة إليه، وهو يحبها. أما آدم اينغارو فيقول إن تربية النحل ساعدته على فهم ما مر به سابقا، لأن كثيرين يشعرون بالعزلة عندما يغادرون الجيش، لذلك فإن المكان الذي يرتاده لتربية النحل يساعده مع آخرين على أن تلتئم جروح الماضي. أما كورما رايت فيقول إنه إلى جانب الفوائد الصحية، هناك فوائد مادية بجعل المنخرطين ممن تطوعوا لتربية النحل يكسبون عملا خاصا، وربما يكون لهم دخل إضافي. تتابعون على يورونيوز أيضا: شاهد: العثور على 50 كيلوغراما من العسل و60 ألف نحلة في سقف منزل لسيدة أسترالية "نحلة خاصة" تقود مهمة توعوية على إنستغرام وتملك أكثر من 100 ألف متابع
Euronews (Ar)
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شاهد: وصول جثمان رئيس زمبابوي السابق روبرت موغابي إلى هراري
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.