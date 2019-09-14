قطبي يبحث بفرنسا عن رسامين كبار لاستضافتهم بالمغرب

قال المهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف في المغرب إنه ينكب حاليا على بحث ومناقشة إمكانية برمجة مجموعة من المعارض لرسامين فرنسيين كبار ستنظم بالمملكة خلال عام 2020.

إذ كشف قطبي، على هامش اللقاءات والاجتماعات التي عقدها طيلة الأسبوع بباريس، أن هذه المبادرة تروم بالأساس التعريف بالأعمال الفنية للرسامين الفرنسيين المعروفين على الصعيد العالمي وتقريب الجمهور المغربي وعشاق الفن التشكيلي من المدارس والاتجاهات الفنية التي اشتغل عليها مبدعون وفنانون بصموا المشهد الفني بإبداعات خالدة.

وعقد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب خلال تواجده بباريس لقاء مع مسؤولي متحف اللوفر خصص لبحث ومناقشة الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض يوجين دولاكروا الذي سيقام في نهاية شهر مارس المقبل في متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط. وسيكون معرض دولاكروا أول معرض يسترجع أعمال وإبداعات الرسام الفرنسي في العالم العربي وفي إفريقيا حيث سيخصص موضوعه للمغرب الذي أقام فيه الفنان لمدة ستة أشهر في عام 1832 والذي شكل مصدر إلهام للفنان دولاكروا طوال حياته .