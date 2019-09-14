باقة الغربية: قتيل وإصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب وأصيب ثان بجراح خطيرة، خلال ساعات الليل الفائت، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة باقة الغربية.

وعلم أن القتيل يدعى محمد أبو حسين، ويبلغ من العمر 25 عاما، أما المصاب الثاني فلم تتضح هويته بعد، وفي جيل 25 عاما أيضا.

وبحسب الشبهات، فإن أبو حسين والشاب الثاني كانا داخل في مبنى لا يزال في مراحل البناء عندما وصل مجهول مسلح وأطلق عليهما النار، وفر من المكان.

وأصيب أبو حسين بإصابة حرجة، أما الثاني فكانت إصابته خطيرة.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، ونقلت المصابين إلى مستشفى "هيلل يافي" في مدينة الخضيرة، بعد تقديم الإسعافات الأولية لهما، إلا أن أبو حسين توفي على الطريق متأثرا بإصابته الخطيرة.

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ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الجريمة، وباشرت التحقيق، دون أن تتضح بعد خلفية الجريمة، ودون أن يعتقل أي مشتبه به.

وتبين أن المصاب الثاني كانت قد أضرمت النار في مركبته عدة مرات في الشهور الأخيرة، وعليه فإن التقديرات تشير إلى أن المستهدف هو الشاب الثاني، وليس أبو حسين.

وأكدت مصادر محلية تربطها بالقتيل صلة قرابة أنه لم يكن متورطا بأية نزاعات.

يشار إلى أن الحديث عن جريمة قتل هي الثالثة من نوعها في الأيام الأخيرة، حيث قتل يوم أمس، الجمعة، باسل مصطفى عاصي، في كفر برا، وقتل يوم أمس الأول، الخميس، الشاب جهاد أبو جابر (26 عاما) من مدينة كفر قاسم.