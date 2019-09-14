شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تزود قطاع الصحة والسكان في محافظة أبين بشحنة من المكملات الغذائية والان مع التفاصيل

زودت دولة الإمارات قطاع الصحة والسكان في محافظة أبين بشحنة من المكملات الغذائية ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي أطلقتها خلال شهر سبتمبر/أيلول في محافظات عدن ولحج وأبين. ويجري تنفيذ الحملة تحت إشراف الهلال الأحمر الإماراتي وبالتنسيق مع السلطة المحلية، وتشمل سلسلة من الأعمال الإنسانية الإغاثية والصحية ومجالي النظافة والتعليم. وقال مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية خنفر في أبين، صلاح بالليل، إن شحنة المكملات الغذائية جاءت في وقتها نظرا لوجود عدد كبير من الأطفال المرضى الذي يعانون مشاكل صحية من بينها سوء التغذية وهم بحاجة ماسة للرعاية الصحية. وثمّن صلاح بالليل دعم دولة الإمارات لمديرية خنفر وقطاع الصحة بها خاصة والمحافظة عامة.

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