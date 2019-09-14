الرافدين يعلن عن توسيع المجمعات المشمولة بقروض 100 مليون لشراء الوحدات السكنية

اعلن مصرف الرافدين، الرسبت، عن توسيع المجمعات المشمولة بقروض 100 مليون لشراء الوحدات السكنية، فيما اشار الى ان الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن العديد من المجمعات السكنية المشمولة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المجمعات الاستثمارية السكنية التي تمت إضافتها وقد استوفت كافة الشروط القانونية والتي يتم على اثرها منح القروض لشراء الوحدات السكنية هي ( مجمع درة كربلاء السكني في محافظة كربلاء المقدسة - مجمع الكوثر السكني في الحلة - مجمع مسلم بن عقيل السكني في النجف الأشرف - مجمع مدينة لؤلؤة السكني في محافظة المثنى - مجمع الون السكني في جلولاء - مجمع باب الناصرية السكني في محافظة ذي قار) الى جانب المجمعات التي تم شمولها سابقا بقروض 100 مليون وهي (مجمع الأمل السكني في محافظة البصرة - مجمع العزيز السكني في محافظة الناصرية - مجمع بيسان السكني في محافظة الناصرية - مجمع مشروع اسكان الدوحة في محافظة السماوة)".

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واضاف "بإمكان الموظفين الراغبين بمنحهم قروض 100 مليون دينار والمواطنين الذين تم تحديد 50 مليون دينار لشراء الشقق السكنية التوجه لتلك المجمعات للاطلاع على مواصفات تلك الشقق"، مشيرا الى ان "الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن العديد من المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار و 50 مليون دينار ومن ضمنها محافظة بغداد".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر ومنذ عام 2016 بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.