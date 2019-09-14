تشييد ابراج سكنية في بغداد

اﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻐﺪاد ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺸﺮﻛﺔ المنفذة لمشروع (بروج) اﻟﺴﻜﻨﻲ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ المتضمنة ﺗﺸﻴﻴﺪ اﺑﺮاج ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻻول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ اﻓﺼﺤﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻦ وﺻﻮل اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺮوع ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻜﻨﻲ اﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.

وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺰاﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح": ان اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺿﻤﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺤﻀﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ اﺟﺎزة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻻﻧﺸﺎء اول اﺑﺮاج ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد"، مبينا ان "اﻟﺸﺮﻛﺔ المنفذة ﺑﺎﺷﺮت أﻧﺸﺎء اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺮوع (بروج) اﻟﺴﻜﻨﻲ".

واضاف أن "اﻻﺑﺮاج اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻔﺬ ﺿﻤﻦ المشروع، ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺎرﺗﻔﺎع 14 اﻟﻰ 26 ﻃﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ﺑ 116 دوﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻓﺮﻧﺎس ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﺮخ"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "المشروع ﺳﻴﻮﻓﺮ 2650 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ، اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﺗﺠﺎري واﺧﺮ ﺻﺤﻲ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺪارس وﻣﺴﺎﺣﺎت ﺧﻀﺮاء وﻣﻮاﻗﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات".

وتابع ان "المشروع ﺳﻴﺘﺒﻊ اﺣﺪث اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺼﺮي وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻜﻮن واﺟﻬﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ واﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ".

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ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ذي ﺻﻠﺔ، اوﺿﺢ اﻟﺰاﻣﻠﻲ أن "اﻟﺸﺮﻛﺔ المنفذة لمشروع ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ، وﺻﻠﺖ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ المراحل اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻻﺧﻴﺮة"، ﻣﺆﻛﺪا اﻧﻪ "ﺳﻴﺘﻢ اﻓﺘﺘﺎح المجمع ﻗﺮﻳﺒﺎ".

واكد ان "المشروع ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻜﻨﻲ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ 14 ﻋﻤﺎرة ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت المحلقة ﺑﻬﺎ"، لافتا الى ان "المجمع ﺳﻴﻮﻓﺮ 504 وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ للمسجلين، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﺪة، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮل ﺗﺠﺎري ﺑﻄﺮاز ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪارس ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ أﻟﻌﺎب ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺴﺒﺢ ﻣﻐﻠﻖ ﻣﻨﺠﺰ".

وبين رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻐﺪاد ان "المجمع ﻳﻀﻢ اﻳﻀﺎ، ملعبين اثنين ﻣﻨﺠﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ"، موضحا ان "المشروع ﻳﻤﺘﺎز ﺑﺨﺪﻣﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء المستمرة وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻐﺎز، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻷﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮاﺋﻖ، وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻷﻣﻦ واﻷﻧﺘﺮﻧﺖ المركزي وﻣﻮاﻗﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات".

واكد ان ﻫﺬه "المشاريع اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ المعماري ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺳﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ المتعددة ﻟﻠﺸﺒﺎب العاطلين ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ".