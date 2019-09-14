السيطرة على حريقين في معملين لشركة أرامكو السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، السبت، إنه عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.



وأوضح المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.