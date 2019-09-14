اعتقال مسؤول كبير في الشرطة الكندية بتهمة التجسس

أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية، السبت، توقيف أحد أعضائها، وهو مسؤول استخباري كبير، متهم بسرقة وثائق سرية لصالح دولة أجنبية، وفق وسائل إعلام كندية.



ويواجه كاميرون اورتيس، بموجب القانون الجنائي الكندي وقانون حماية المعلومات المرتبط بالأمن القومي، 5 تهم حسب ما قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في بيان.

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وأوقِف اورتيس الخميس الماضي في العاصمة أوتاوا، حيث مقارّ وكالات الأمن والاستخبارات، وأحيل إلى قاض وجّه إليه التهمة رسميّاً.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي يقوم بحملة انتخابيّة لولاية ثانية، لصحفيين في تجمع انتخابي "يمكنني أن أؤكد لكم أن السلطات تأخذ هذا الأمر على محمل الجد"، دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

واستناداً إلى محطة "جلوبال" التي كشفت القضيّة، تخشى الشرطة الفيدراليّة أن يكون ذلك العنصر سرق "كمّاً كبيراً من المعلومات، وهو ما قد يُعرّض الكثير من التحقيقات للخطر".

وقالت مصادر للمحطة إن الأمر يتعلق بـ"قضية تجسس خطيرة"، خصوصاً أن كندا عضو في تحالف "العيون الخمس" الاستخباري (فايف آيز) الذي يضم أيضاً أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة.