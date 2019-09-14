تقرير جديد يكشف قطر أكثر دولة "مجهدة مائيا" في العالم

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشف تقرير جديد صادر عن معهد الموارد العالمية عن أن ربع سكان العالم الموجودين في 17 دولة يعيشون بمناطق تعاني من إجهاد مائي شديد الارتفاع، وهو مقياس لمستوى المنافسة على موارد المياه.



وحذر الخبراء بمعهد الموارد العالمية خلال تقريرهم من أن زيادة الإجهاد المائي قد تؤدي لمزيد من "اليوم صفر"، وهو مصطلح اكتسب شهرته عام 2018، عندما اقتربت كيب تاون في جنوب أفريقيا بشكل خطير من نفاد المياه.

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وأوضح التقرير أن قطر جاءت في مقدمة دول العالم التي تعاني من إجهاد مائي مرتفع للغاية، أما إيران فقد احتلت المرتبة الرابعة؛ إذ أشار التقرير إلى أن البيانات تكشف عن وجود أزمة مياه عالمية ستستدعي تخطيطا وإدارة مائية أفضل.

وقال مدير المعهد بيتسي أوتو: "نواجه حاليا أزمة مياه عالمية"، موضحا أن هناك نموا في عدد السكان والاقتصاد، وبالتالي زيادة الطلب على المياه، لكن توجه إمدادات المياه تهديدا من تغير المناخ وإهدار المياه والتلوث.

وأشار التقرير إلى أنه بالـ17 دولة التي تواجه إجهادا مائيا شديد الارتفاع، وجد أن الزراعة والصناعة والبلديات تستخدم ما يصل لـ80% من المياه السطحية والجوفية المتاحة في المتوسط سنويا.

وخلص التقرير إلى أن البيانات واضحة بشأن وجود اتجاهات مقلقة لا يمكن إنكارها تتعلق بالمياه، لكن من خلال التصرف الآن والاستثمار في أدارة أفضل، يمكن حل مشاكل المياه من أجل صالح الناس والاقتصاد والكوكب.