ترامب: إيران تريد عقد لقاء مع الولايات المتحدة

السبت 14 سبتمبر 2019

ترامب

كتب متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس ، أن إيران تريد عقد لقاء مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما ألمح إلى إمكانية تخفيف العقوبات عن طهران إفساحا في المجال أمام عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني.



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وقال "ترامب" قبيل توجّهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن "يمكنني القول إن إيران تريد عقد لقاء معنا".

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران وواشنطن منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي، بسبب سياسات الأخيرة الراعية للإرهاب.

وإثر ذلك، أقرت واشنطن عقوبات جديدة على طهران شملت شركات ومؤسسات، وكذلك المرشد الإيراني علي خامنئي وعدداً من قادة مليشيا الحرس الثوري، ضمن مجموعة من الخطوات العقابية.