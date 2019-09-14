صحفي تونسي: لن نقبل بوصول الإخوان للحكم وتمكينهم كارثة تهدد البلاد

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب كتبت- أماني عزام

قال الصحفي التونسي، معز سمراني، إن صعود الإخوان للحكم في تونس خلال هذه الفترة وبعد حوالي 9 سنوات من الخراب الذي وقع في تونس في جميع المجالات جراء فشلهم في إدارة شؤون الدولة منذ نكبة 2011 وصعودهم فيها لسدة الحكم سيكون بمثابة الكارثة في تونس

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وأوضح "سمراني" في تصريح خاص، أن الشعب التونسي أو بالاحرى الغالبية يعلمون أن الاسلاميين يسيطرون على جميع أجهزة الدولة و لن يقبلوا بصعودهم مرة أخرى بعد تدميرهم لأسس الدولة وإعادتها اقتصاديا واجتماعيا لفترة ما بعد الاستقلال.

وأشار إلى أن التونسيون يعلمون أن الاسلاميين ولاءهم ليس لتونس بل لاولياء نعمتهم تركيا وقطر وتأكد ذلك في مجلس نواب الشعب كلما تعلق الامر بالتصويت على الغاء المعاهدات التجارية مع تركيا لتحسين الاقتصاد التونسي، إضافة إلى أن الاسلاميين في تونس لازالو يؤمنون فقط بمبدأ الجماعة وبالتنظيم الاخواني العالمي وهذا ماظهر في مواقفهم مما وقع ويقع في مصر حيث يصفون النظام المصري بالانقلابي وحكم العسكر وهذا تدخل سافر في تقرير الشعوب لمصيرها.

ولفت إلى أن إعادة صعود الاسلاميين في تونس هو بمثابة نقطة النهاية للنظام الجمهوري في تونس وإرساء دولة الملالي لان هذا هو مخطط الاخوان ولن يحيدوا عنه وهمهم الوحيد هو تغيير النمط المجتمعي في تونس وننتظر حتى حرب اهلية.