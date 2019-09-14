بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقها من تصرفات إيران

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي عن قلقها من تصرفات إيران التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



وقال بيان مشترك صادر عن دول الاتحاد الأوروبي، "نعرب عن قلقنا الشديد من تصرفات إيران التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي."

وحث البيان إيران على التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وعدم تعطيل عملها.

وأكد البيان أن قرار إيران إضافة أجهزة طرد مركزي متطورة بمفاعل نطنز النووي، مقلق للغاية.

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وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، إن إيران نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وأوضح ناطق باسم الوكالة، في بيان، أن طهران قامت "بتركيب أو هي على وشك تركيب 22 جهازاً للطرد المركزي من نوع (آي- آر 4) في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع (آي آر-5) و30 جهازاً آخر من نوع (آي آر-6) و3 نماذج من (آي آر-6) بحسب عمليات (التحقق) التي قامت بها الوكالة في المكان".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قالت في بيان سابق إن قرار إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة "مخيب للغاية".

وأضافت أن "هذا التطور الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية، في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران".

وكشف مسؤول إيراني تقليص بلاده من جديد الالتزام بالاتفاق النووي بداية من الجمعة، موضحاً أن طهران ستقوم بزيادة احتياطي اليورانيوم من خلال أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي.

وأشار إلى أنه خلال الشهرين المقبلين ستصبح 164 جهازاً من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي-4" جاهزة للتشغيل، مشيراً إلى أن بلاده لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%.