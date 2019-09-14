السلطات الإيرانية تعتقل ممثلة بسبب دعمها لـ"الفتاة الزرقاء"

السبت 14 سبتمبر 2019

الممثلة الإيرانية صبا كمالي

أصدرت السلطات الإيرانية مذكرة اعتقال بحق الممثلة الإيرانية الشهيرة صبا كمالي، بسبب دعمها لـ"الفتاة الزرقاء".



وذكرت وكالة "فارس" التابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني أن قاضياً أصدر أمراً باعتقال نجمة الأفلام الشهيرة بعد منشور كتبته عبر حسابها على "أنستقرام" رأى المدعي العام أنه "يهين إمام الشيعة الثالث حسين بن علي".

وأشار راديو "فردا" في نسخته الإنجليزية إلى أن كمالي وصفت خلال المنشور عبر "أنستقرام" المعاناة التي تعرضت لها مشجعة كرة القدم سحر خداياري بأنها قاسية جداً، قبل أن تعود وتحذف المنشور بعد ساعات، وقالت إن بعض الأشخاص المتحيزين والمتعصبين أساؤوا فهمه.

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كانت خداياري (29 عاماً) قد اعتقلت في مارس/آذار أثناء محاولتها حضور مباريات كرة قدم للرجال في طهران، إذ ليس مسموحاً للنساء في إيران مشاهدة الفعاليات الرياضية للرجال داخل الملاعب.

لاحقاً أطلق سراحها، لكن عندما عادت إلى مكتب المدعي العام في الأول من سبتمبر/أيلول لاسترداد هاتفها المحمول، قالوا لها إن القضية لم تنته، وربما تذهب إلى السجن مرة أخرى، لتقوم في هذه اللحظة بسكب بنزين على نفسها وإشعال النيران، لتصاب بحروق في 90% من جسدها، بحسب ما قاله مسؤولو المستشفى.

سحر خداياري أطلق عليها لاحقاً اسم "الفتاة الزرقاء" بسبب ألوان فريقها المفضل، وقد أثار مصرعها سلسلة من مبادرات الدعم بين الشخصيات السياسية والمشاهير.