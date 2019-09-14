شاهد.. مدير مكتب ولي العهد يعلق على حريق معمل أرامكو 

ولى العهد السعودي

كتب متابعات_الخليج 365

علق "بدر العساكر"، مدير مكتب ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، بتغريدة على صفحته موقع التغريدات القصيرة "تويتر" على أنباء وقوع حريق داخل معمل أرامكو بمدينة البقيق، قائلًأ: "اللهم نستودعتك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين".



وكانت قناة "العربية" السعودية، قد أوردت في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن السلطات السعودية سيطرت على حريق شب بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.

وأضافت أن الجهات الرسمية ستصدر لاحقا بيانا بشأن الحريق وأسبابه.

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