هاشم: ما حصل في قضية الفاخوري يعيد بناء الثقة بمؤسساتنا

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ انه "بإلقاء القبض على العميل ​عامر الفاخوري​ تثبت مؤسسسة ​الامن العام​ انها مؤسسة الامن والأمان لحماية وتحصين ​لبنان​ من اي شوائب او زلات او محاولات ولكي يطمئن ​اللبنانيون​ المقاومون ان التضحيات والعذابات التي تحملوها في معتقلات العدو وعملاءه ستكون في ميزان الخونة والعملاء الذين باعوا أنفسهم بخسيس الأثمان وسينالون عقابهم مهما حاولوا التزوير والتلطي".

وشدد خلال لقائه فعاليات بلدية واجتماعية في منزله في شبعا على ان "الحق يعلو ولا يعلى عليه، والعمالة للعدو لن تكون وجهة نظر. لا ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا ويبقى الخائن خائنا أيا كان اسمه وانتماؤه، بوركت جهود الامن العام مديرا و ظباطا ورتباء وأفراد على جهودهم وتضحياتهم وما حصل في هذه القضية يعيد بناء الثقة بمؤسساتنا الناجحة لتكون المثال في العطاء والتضحية لبناء الوطن على اسسس متينة وقوية".