كنعان: كل شيء محللّ للإستغلال المقزز في لبنان

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "كل شيء محللّ للإستغلال المقزز في لبنان دفاعاً، اقتناصاً أو هجوماً من صورة الى مناسبة وطنية أو خاصة الى تعيين الى خلاف أو مصالحة الى مقال والأبطال المسرحيون هم هم في كل الأزمنة والأوقات والعهود. ألم يحن الوقت ليقفلوا مسارحهم ويوقفوا استغلال وجع وطن وشعب لتتقدم المعالجات؟".

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