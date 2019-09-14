فتح طريق طبرجا المسلك الغربي بعد قطعها لبعض الوقت بسبب سقوط لوحة توجيهية للطرقات

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأنه تم فتح اوتوستراد ​طبرجا​ المسلك الغربي بعد قطعه لبعض الوقت بسبب سقوط لوحة توجيهية للطرقات ما أدى إلى وقوع اضرار مادية.

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