أبو الحسن:ليبقى الجيش بعيداً عن التجاذبات السياسية والحسابات المستقبلية

دعا عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ إلى "أن يبقى الجيش ال​لبنان​ي بعيداً عن التجاذبات السياسية والحسابات المستقبلية، ليبقى أحد أعمدة الوطن الأساسية وسياجه المنيع ، أما الحريات العامة فهي ميزة لبنان وحقٌ من حقوق الناس فلا يجب ان تمس، أتركوا الجيش يقوم بواجبه مشكوراً ، وأتركونا نتنشّق ما تبقى من هواء الحرية".

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