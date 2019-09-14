إيران تُصعّد بوجه أميركا رغم رحيل بولتون...

تتغيّر احوال السياسة في المنطقة كل يوم، من ​إيران​، ف​العراق​ و​سوريا​ و​لبنان​، فبعد المستجدات العسكرية على الحدود اللبنانية الجنوبية، وزيارة السيد ​مقتدى الصدر​ الى إيران ولقائه مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ​السيد علي الخامنئي​، "طار" مستشار الأمن القومي ​جون بولتون​ من منصبه بقرار من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

الصدر والانتصار المزدوج؟



قبل الغوص في حدث إقالة بولتون، لا بد من التطرق الى زيارة الصدر الى إيران، علما أن الرجل الذي زار إيران بصفة "عائلية" في حزيران الماضي، لم يُجرِ لقاءات سياسية، وكانت آخر زيارة "سياسية" له الى طهران في أيار 2016، أي قبل الانتخابات العراقية التي شكّلت بنتائجها ضربة عراقية لإيران، بيد الصدر نفسه.

ابتعد الأخير عن إيران بالفكر والممارسة بعد أن أصبح موقفه واضحا بأنه ليس مع تأجيج الحرب بين إيران وأميركا، وأنه ضد زج العراق في هذه فيها وجعله ساحة للصراع الإيراني-الأميركي، ولكن خلال الفترة الماضية تمكن الجنرال قاسم سليماني من الحفاظ على علاقته مع السيد الصدر، خصوصا أن مصلحة إيران العليا تقتضي التعامل مع الرجل كقوة عراقية وازنة وفاعلة، وهذا ما يجعل الخطوة الإيرانية باستقطاب الصدر مجددا انتصارا لها، وبنفس الوقت للصدر الذي أثبت قوّة وجوده.

بولتون... طار



شكّلت خطوة الرئيس الأميركي بإقالة بولتون مفترق طرق في المنطقة، خصوصاً وأنه يُعتبر من منظّري الحرب على إيران. هذه الخطوة، شكّلت ارتياحاً حذراً، وانتظارا للتسوية التي على ما يبدو أن ترامب بدأ يقتنع بها أكثر، الى جانب اقتناعه أن إيران ليست بالبلد الذي قد يخضع نتيجة العقوبات.

كما أن إقالة بولتون، والتي لم تُكشف كافة تفاصيلها بعد، تزامنت مع عدد من الإجراءات الإيرانية التصعيدية، التي توحي وكأنها تعقّد الامور أكثر، ولكن الواقع بعيون الخبراء يؤكد أنها تعني اقتراب الدخول في مرحلة الحسم في العلاقة بين طهران وواشنطن، والتي لا يمكن تصوير زيارة الصدر عاملا غريبا عنها، فما هي هذه الإجراءات؟.

سقوط هيكل الاتفاق النووي؟



إن أبرز الخطوات الإيرانية التصعيدية كانت الاعلان عن المرحلة الأخيرة من الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، وهذا الانسحاب، سيجعله من الماضي، بعد أن كان في المرحلة التي تلت خروج أميركا منه، ضمانة للعلاقات بين طهران والدول الأوروبيّة. من هنا، فإن الإتفاق النووي دخل مرحلة سقوط معظم أعمدة هيكله ولَم يبقَ سوى القليل لينهار بشكل كامل.

الآن، وبعد اتخاذ الجمهوريّة الاسلاميّة ثلاث خطوات متتالية قلصت فيها التزامها بالاتفاق النووي ردا على خروج الولايات المتحدة في آيار 2018 وفرض عقوبات مشددة على طهران، تبدو إيران متجهة نحو تعزيز برنامجها النووي بشكل مضطرد، اضافة لرفع سرعة التخصيب، وهذه الخطوة الثانية التصعيدية، وبالتالي كلّما ارتفع التصعيد، كان الحل أقرب.

الأكيد أن لإقالة بولتون علاقة بما سيحصل بين البلدين، لكن السؤال الأساسي هو "كيف"؟. قد تكون هذه الخطوة لتمهيد اللقاء بين ترامب والرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، وهذه نظرية موجودة، ولو أن الترجيح هو بأن الرئيس الأميركي هدف لإزاحة أهم صقور الحرب على ايران للبدء باستثمار ما صنعه بولتون خلال فترة وجوده بالسلطة، ليظهر ترامب وكأنه تنازل عن شيء مهم، وليطلب من الإيراني تقديم تنازلات من قبله. فهل دخلنا مرحلة التحضير لطاولة التفاوض الأميركي الإيراني؟.