أشكنازي: سياسة نتانياهو في قطاع غزة انهارت

اعتبر القيادي في حزب أزرق أبيض وعضو ​الكنيست الاسرائيلي​ ​غابي أشكنازي​ إن " ​سياسة​ رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في ​قطاع غزة​ انهارت". وأشار أشكنازي في تصريحات أوردتها ​الإذاعة الإسرائيلية​ "ريشت كان"، الى إن رئيس وزراء ​الحكومة الإسرائيلية​ بنيامين نتانياهو لديه قائمة طويلة من الوعود التي لم يفِ بها، مؤكدا "ما نراه في قطاع غزة ليس تهدئة بل حالة من الفوضى".

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