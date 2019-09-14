اعتقال مسؤول كبير في الشرطة الكندية بتهمة التجسس

أعلنت الشرطة الفدراليّة الكنديّة توقيف أحد أعضائها، وهو مسؤول استخباري كبير متّهم بسرقة وثائق حسّاسة لصالح دولة أجنبيّة.
وأوضح المدعي جون ماكفارلين ان اورتيس يجب أن يمثُل أمام العدالة الجمعة المقبل. وقد وُضع قيد الاحتجاز الوقائي حتى ذلك التاريخ.
ويُواجه كاميرون اورتيس خمس تُهم بموجب القانون الجنائي الكندي وقانون حماية المعلومات المرتبط بالأمن القومي، حسب ما قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في بيان.
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